France : La situation est «sous contrôle» en banlieue de Lyon

L’accident, mercredi dans le quartier de la Duchère, d’un jeune de 13 ans en scooter, a déclenché des violences urbaines dans la banlieue lyonnaise.

Treize véhicules ont été incendiés et au moins six personnes interpellées vendredi soir à Rillieux-la-Pape, en banlieue lyonnaise, au lendemain de violences urbaines survenues dans le quartier sensible de la Duchère à Lyon, a-t-on appris de sources concordantes.