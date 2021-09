Coronavirus en Suisse - «La situation est stable mais elle reste tendue»

Le nombre de contaminations reste élevé mais l’augmentation n’est plus aussi soutenue. C’est un des enseignements principaux à retenir de l’intervention publique de l’Office fédéral de la Santé publique qui a duré près de deux heures ce mardi après-midi. «La situation est stable mais elle reste tendue» a fait savoir Virginie Masserey, cheffe de la section Infections à l'OFSP. Elle a également déclaré que la Suisse pâtissait de l’incidence la plus élevée en Europe, Royaume-Uni mis à part.

Sur le front des hôpitaux, on comprend entre les lignes que la saturation des soins intensifs est toujours crainte. En effet, Michael Jordi, secrétaire général de la Conférence des directeurs cantonaux de la santé, a préconisé le report des interventions hospitalières non urgentes. La situation aux soins intensifs est notamment «critique» à Genève, à Berne, à Zurich et en Thurgovie. Au niveau national, 84% des lits de soins intensifs certifiés sont occupés, et 42% sont occupés par des patients Covid.