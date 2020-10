Covid-19 : «La situation est très grave» en République tchèque

La République tchèque a enregistré quatre jours consécutifs de hausse quotidienne record des cas de Covid-19, ce qui pourrait conduire les autorités à imposer un nouveau confinement.

Quelque 8618 nouveaux cas ont été enregistrés vendredi en République tchèque, pays de l’UE de 10,7 millions d’habitants, selon le Ministère de la santé, battant le record de jeudi de 5394 et portant le total à 109’374 cas avec 905 décès.

Hausse rapide

Les données publiées vendredi par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies ont montré que la République tchèque a enregistré, au cours de deux dernières semaines, la plus rapide croissance de contaminations pour 100’000 habitants dans l’UE.

La République tchèque comptait 398 cas pour 100’000 habitants, devant l’Espagne avec 307 et les Pays-Bas avec 304.

Confinement pas exclu

«Soit nous respecterons toutes les mesures de sécurité, soit nous devrons adopter rapidement de nouvelles restrictions, et nous ne pouvons pas exclure un confinement», a-t-il ajouté.

Le gouvernement a depuis réintroduit une obligation de port d’un masque à l’intérieur de lieux publics, réduit le nombre de personnes autorisé dans les rassemblements et fermé les piscines, les zoos et les centres sportifs.

A partir de lundi, les événements sportifs seront également annulés, et les cinémas, les théâtres, les musées et les galeries fermés, tandis que les universités et les établissements d’enseignement secondaire passeront à l’enseignement à distance.