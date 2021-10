Taïwan-Chine : La situation «la plus sombre» depuis quatre décennies, selon Taipei

Les incursions militaires répétées de la Chine dans la zone de défense aérienne de Taïwan font craindre le pire aux autorités de l’île.

Les tensions militaires entre la Chine et Taïwan sont à leur plus haut niveau depuis quatre décennies, a averti mercredi le ministre de la Défense de l’île, affirmant que Pékin serait en mesure de lancer une invasion à grande échelle en 2025.

Pékin «en est capable maintenant»

«Pour l’armée, la situation actuelle est la plus sombre depuis plus de 40 ans (..)", a déclaré Chiu Kuo-cheng au Parlement.

La Chine «en est capable maintenant, mais elle doit calculer le coût qu’elle devra payer et le type de résultat qu’elle souhaite obtenir. Après 2025, le coût et les pertes seront réduits au minimum», a déclaré M. Chiu, sans donner plus de détails.