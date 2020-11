Coronavirus à Genève : «La situation n’empire plus»

Le directeur général de la santé a indiqué vendredi qu’il n’y avait pas de hausse de patients hospitalisés aux HUG et dans les cliniques genevoises. Dans les EMS, la situation est préoccupante.

Vendredi, comme la veille, il y avait 629 malades pris en charge aux HUG et dans les cliniques.

A Genève, «la situation n’empire plus», a déclaré vendredi avec un certain soulagement le directeur général de la santé Adrien Bron. Il s’agit désormais de tenir le choc, car avec 629 malades Covid-19 hospitalisés aux HUG et dans les cliniques, la tension est maximale.

Parmi ces patients, 54 sont aux soins intermédiaires et 29 aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), a précisé Aglaé Tardin, médecin cantonale. Il sera difficile de tenir avec des chiffres aussi élevés, a-t-elle ajouté. Jeudi, il y avait également 629 malades pris en charge aux HUG et dans les cliniques.

La situation dans les EMS est particulièrement préoccupante, ont ajouté les autorités sanitaires. Les cas de Covid-19 ont explosé ces deux dernières semaines, avec 400 personnes malades, soit 10% de l’ensemble des résidents en EMS du canton. Plus d’une dizaine de décès sont déplorés chaque semaine dans ces institutions.

Dans certains EMS, plus de 40% des résidents sont contaminés. Le canton n’a toutefois pas l’intention de limiter les visites. Mais l’application des plans de protection demande beaucoup de rigueur, a souligné Adrien Bron. Les autorités comptent renforcer les contrôles dans les EMS en collaboration avec les directions des établissements.

Dépistages massifs

Genève, qui a pris les mesures de lutte les plus strictes de Suisse en imposant la fermeture des commerces non-indispensables, poursuit sa stratégie de dépistage intensif afin de casser les chaînes de transmission. Des centres de dépistage proposant les tests rapides sont opérationnels.

La Protection civile en renfort

D’autres cliniques privées suivront d’ici dix jours. Les HUG ont formé des miliciens de la Protection civile (PC) et des collaborateurs non professionnels de la santé pour réaliser ces tests rapides. Les professionnels de la santé ont aussi été formés afin de devenir des référents en la matière et ensuite des formateurs.