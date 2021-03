Le conseiller fédéral a poursuivi sur un ton pessimiste: «Cela dit, la situation aujourd’hui n’est pas très bonne. Elle se dégrade. Le Conseil fédéral se repenchera sur cette situation à la fin de cette semaine pour voir ce qu’il sera possible de faire en constatant que, jour après jour, on en apprend toujours un peu plus…»

Interpellé par des parlementaires du groupe UDC qui voulaient en savoir plus sur les perspectives d’ouverture, Alain Berset a précisé: «Le Parlement voulait des critères, les cantons voulaient des critères. Nous avons soumis ces critères pour consultation en février et ils ont été acceptés. Le problème que nous avons maintenant est que trois de ces quatre critères sont négatifs (ndlr: le taux de reproduction, le taux de positivité des tests et l’incidence à 14 jours). Ils sont devenus négatifs ces derniers jours et la situation n’a fait que se compliquer. En d’autres termes, il ne nous est pas facile de savoir comment procéder dans ce contexte.»