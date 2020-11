La situation sanitaire sur le front du covid-19 continue à s’améliorer, a indiqué ce vendredi Adrien Bron, le directeur général de la Santé à Genève. «Nous avons heureusement connu une décrue rapide des cas positifs. Nous observons maintenant une décrue des hospitalisations. En revanche, les décès ne diminuent pas encore.» Actuellement, entre 200 et 300 cas quotidiens sont diagnostiqués. 355 malades sont hospitalisés, dont 53 aux soins intermédiaires et intensifs. 200 décès ont été enregistrés depuis le début du mois de novembre.

Abords des commerces surveillés

La réouverture des commerces, qui interviendra samedi, sera accompagnée par un dispositif constitué de civilistes et de pompiers volontaires. Ces derniers interviendront sur l’espace public pour éviter les attroupements et rendre attentifs les clients au respect des normes sanitaires. Adrien Bron a ainsi rappelé que les attroupements de plus de cinq personnes demeuraient interdits.