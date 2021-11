Genève – La situation sanitaire se détériore au bout du lac

Certificats frauduleux révoqués

Les détenteurs de faux pass Covid, achetés au bout du lac, ne peuvent plus les utiliser: les sésames ont été révoqués jeudi, a annoncé Adrien Bron. Cette mesure a pris un certain temps à se concrétiser, alors que la découverte du trafic remonte à plusieurs semaines. «Il a fallu remonter la filière et prendre en compte plusieurs éléments technique pour annuler ces documents. Jusqu’alors, leurs détenteurs ont pu les présenter lors de contrôles», a admis le haut fonctionnaire. Le 8 octobre dernier, le ministère public avait dévoilé l’existence d’un réseau de revente de certificats falsifiés. Il s’agissait de documents authentiques, mais délivrés à des personnes en réalité non vaccinées. Cinq personnes sont prévenues dans ce dossier, dont trois astreints de la protection civile qui opéraient au centre de vaccination de la clinique des Grangettes. Selon la RTS, quelque 400 sésames auraient été vendus, pour un bénéfice global de plus de 120'000 francs.