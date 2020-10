Coronavirus : La situation se dégrade plus rapidement qu’ailleurs, selon Berset

Lors d’une conférence de presse ce jeudi après une rencontre avec les représentants des cantons, le conseiller fédéral Alain Berset a souligné l’importance de freiner la hausse des infections au Covid-19 pour garder la situation sous contrôle.

«Nous savions que l’hiver serait difficile», a précisé le conseiller fédéral. La forte hausse des cas de coronavirus attendue est toutefois arrivée plus vite et plus fortement. Depuis huit jours, il y a plus de 1000 nouveaux cas quotidiennement. Et le taux de positivité se situe entre 12 et 13%, soit quatre fois plus qu’il y a deux semaines. Toutes les classes d’âge sont touchées.