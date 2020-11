Covid-19 : La situation tend à se stabiliser, selon l’OFSP

Le nombre de décès quotidiens continue d’augmenter et celui des hospitalisations demeure élevé, mais les mesures prises pour endiguer l’épidémie semblent faire effet.

Le nombre de décès quotidiens continue d’augmenter et celui des hospitalisations demeure élevé, selon la cheffe de la section contrôle de l’infection de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les capacités des hôpitaux n’ont pu être maintenues que grâce à la création de nouvelles places et au report des interventions non urgentes.