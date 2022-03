Ski alpin – La «skiboardeuse» Ester Ledecka rêve aussi du cristal en ski 

En Chine, celle qui est surnommée la «skiboardeuse» avait terminé 5e du super-G remporté par Lara Gut-Behrami à Yanqing, avant d’échouer à la 4e place du combiné. «J’étais déjà contente de pouvoir défendre mes titres dans les deux épreuves, car elles auraient aussi pu se dérouler le même jour, a expliqué l’athlète en visioconférence après les Jeux olympiques. J’ai participé à la cérémonie de remise des médailles en soirée et j’ai dû directement prendre la route pour rejoindre le village du ski alpin. Nous sommes arrivés à 1h30 du matin, alors que j’ai l’habitude de me coucher vers 21h. Et le lendemain j’ai chaussé les skis pour préparer le super-G.»

Et son palmarès gonfle désormais aussi en ski alpin. Celle qui a fait ses débuts sur le cirque blanc en 2016 y a signé 8 podiums et trois victoires. Et cela permet au phénomène tchèque de se présenter cette semaine avec ses skis lors des finales de Courchevel. Ce mercredi, Ester Ledecka disputera en effet la dernière descente de la saison avec un podium final dans le viseur.

Deux épreuves le même jour

Car Ester Ledecka fait face à un gros dilemme: elle ne veut pas renoncer à l’un de ses deux sports mais sait qu’il va falloir faire plus de compromis pour décrocher le Graal sur les skis. «J’ai toujours voulu faire les deux. La saison passée, je me suis davantage concentrée sur le ski et j’ai remarqué que le snowboard me manquait énormément, explique-t-elle. Je ne me sens pas complète avec une seule discipline, comme s’il me manquait quelque chose pour être heureuse et vivante.»