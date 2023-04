Hockey sur glace: La Slovaquie bat la Suisse en 59 secondes

L’équipe de Suisse a entamé vendredi sa série de deux matches contre la Slovaquie, en préparation aux Mondiaux qui auront lieu en Finlande et en Lettonie (du 12 au 18 mai). Patrick Fischer a sélectionné une équipe appelée à être remaniée après la finale du championnat de National League entre Genève Servette et Bienne et avec l’arrivée potentielle de quelques joueurs de NHL éliminés de la course à la Coupe Stanley.