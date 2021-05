Hockey sur glace - La Slovaquie bat les Russes et continue son sans-faute

Personne ne peut s’asseoir à la table de la Slovaquie aux Mondiaux. Elle est la première et la seule, pour l’heure, à avoir remporté ses trois premiers matches. 5-2 face au Bélarus, 2-1 contre la Grande-Bretagne et, surtout, 3-1 face à l’équipe nationale russe lundi après-midi!

Les Slovaques ont été mis en confiance par Milos Kelemen. L’attaquant dispute ses premiers championnats du monde et en a profité pour inscrire son premier but dans un tel tournoi. Les Russes ont réagi dans la foulée, avant de subir le courroux de cette étonnante Slovaquie en fin de rencontre. Elle affrontera la Suisse jeudi, tandis que la sélection de Patrick Fischer, invaincue après deux matches, en découdra avec la Russie deux jours plus tard.