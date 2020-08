Tensions

La Slovaquie expulse trois diplomates russes

La Slovaquie a annoncé lundi avoir expulsé trois diplomates russes pour «un crime grave», les médias locaux rapportant un lien possible avec le meurtre d’un ancien rebelle tchétchène dans un parc de Berlin l’année dernière.

Tomaga a également déclaré qu’un visa délivré par le consulat slovaque à Saint-Pétersbourg en Russie avait été «détourné et qu’un crime grave avait été commis sur le territoire d’un autre État membre de l’OTAN et de l’UE». Le porte-parole n’a pas fourni plus de détails.