Hockey sur glace - La Slovaquie peine pour venir à bout de la Grande-Bretagne

La Slovaquie, qui ne compose qu’avec un joueur de NHL – Marian Studenic des New Jersey Devils – avait pourtant pris un départ idéal, ouvrant le score après 25 secondes de jeu par l’intermédiaire de Marek Hrivik. Mais malgré une nette domination lors du premier tiers (17 tirs à 2), la troupe de Craig Ramsay n’est pas parvenue à doubler la mise. Et, lors du tiers médian, c’est Liam Kirk qui a pu rétablir la parité. Moins de trois minutes plus tard, Robert Lantosi redonnait l’avantage à la Slovaquie. Un score qui n’allait plus bouger, malgré de nombreuses occasions slovaques. Le portier britannique Ben Bowns a sans surprise été élu meilleur joueur de son équipe avec 41 parades.