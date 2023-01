Ljubljana : La Slovénie arrête deux présumés espions russes

«Des investigations sont en cours contre les deux suspects qui ont été arrêtés le 5 décembre», a déclaré lundi la procureure slovène, Katarina Bergant, parlant de deux ressortissants étrangers et se refusant à communiquer plus de détails. Selon le quotidien local Delo, qui a révélé l’affaire, il s’agit de membres du renseignement militaire russe (GRU) soupçonnés d’espionner pour le compte de leur pays. Pour couvrir leurs agissements, ils avaient créé une entreprise d’immobilier et d’antiquités, dans des locaux modestes du centre de la capitale Ljubljana, sous de fausses identités. L’un d’eux détient un passeport argentin.