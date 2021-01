Handball : La Slovénie crie au scandale

Éliminés aux portes des quarts de finale des championnats du monde, en partie à cause d’une intoxication alimentaire, les Slovènes accusent les organisateurs égyptiens d’avoir voulu favoriser leur sélection nationale.

Un joueur allongé dans son vomi

«Pendant la nuit, Stas Skube et Dragan Gajic sont tombés du lit alors que, juste avant le match, Blaz Blagotinsek, le plus grand et le plus fort de nos hommes, dans les vestiaires, s’est allongé sur le sol pris de fortes douleurs (excusez-nous pour cette précision, mais dans ses propres vomissements) et s’est effondré, si bien qu’il a dû être ramené à l’hôtel», détaille la fédération, très remontée.