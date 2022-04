Fini le compact et bon marché: La Smart est désormais un élégant SUV 

La petite Smart n’a eu de cesse de faire des vagues depuis son arrivée sur nos routes en 1998. La sympathique microcar a toujours été jeune, colorée et impertinente, ce qui en fait un support publicitaire idéal dans les centres urbains du monde entier. Au tour maintenant au nouveau Smart baptisé #1 (prononcé hashtag one) de faire des vagues. Sauf qu’il n’a strictement rien à voir avec la Smart d’origine, si ce n’est le nom de la marque et le caractère joueur: il s’agit d’un imposant SUV 100% électrique, doté de la technologie chinoise et du design allemand et d’un équipement ultramoderne. Mais revenons en arrière.

Un produit sino-allemand

Ce mélange semble bien fonctionner. Le cinq places de 4,27 mètres de long est agréablement conçu, avec des détails amusants et des caractéristiques astucieuses, et il est, comme la version originale, jeune et tendance. Le SUV a été conçu dès le départ comme un véhicule électrique et offre les avantages en conséquence, comme des porte-à-faux très courts, un empattement long et un généreux espace. Il n’y a plus de clés, les poignées de portes du #1 sortent automatiquement dès que le smartphone de son propriétaire se trouve à proximité. Cette clé numérique peut également être partagée et envoyée à d’autres personnes, au cas où quelqu’un d’autre souhaiterait utiliser le véhicule.