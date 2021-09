France : La SNCF va lancer des TGV low-cost roses et… lents

Les chemins de fer français annoncent ce jeudi la mise en service, au printemps 2022, de trains grandes lignes Ouigo circulant à vitesse réduite. Prix des billets: entre 10 et 30 euros.

«Ouigo Vitesse Classique» proposera deux allers-retours quotidiens entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache via Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon en 4 h 45 à 5 h 15 de bout en bout, et trois allers et retours entre Paris-Austerlitz et Nantes via Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Angers ou Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers, le tout en 3 h 30 à 4 h 15.