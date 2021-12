Effet néfaste du virus : La société atteinte d’un mal nouveau, la «rage du Covid»

Avec la pandémie, il y a toujours plus d’agressivité dans l’air. Les professionnels des transports et des soins font particulièrement les frais de cet agacement.

La pandémie rend beaucoup de personnes plus agressives qu’elles ne l’étaient par le passé (image d’Illustration). Getty Images/iStockphoto

En anglais, on l’appelle la «Covid rage». Des gens auparavant paisibles sont devenus bien plus agressifs avec la pandémie, écrit la «SonntagsZeitung». Fermetures et restrictions à répétition, peur du virus et de ses variants, isolement social, télétravail, querelles politiques, les causes sont multiples.

Ce sont les soignants, et toutes les personnes en «première ligne», qui en souffrent particulièrement. L’agressivité, déjà présente avant, donne l’impression d’être en hausse envers le personnel de santé, a indiqué au journal alémanique Roswitha Koch de l'Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI).

Personnel des transports également touché

D’autres secteurs économiques sont concernés, les transports publics notamment. Certaines compagnies aériennes auraient fait état de plus de 1000 incidents en une semaine. Chez Swiss par exemple, «les «discussions» avec des passagers amenant à une annonce aux autorités ou à la présence de la police dans l’avion se font plus fréquentes». Une explication: des voyageurs arriveraient passablement énervés et stressés par les démarches administratives et des règles différentes entre les pays. Même son de cloche aux CFF, qui constatent un «potentiel de conflit accru».

Le journal suisse alémanique se veut toutefois optimiste. Il appelle à relâcher la pression grâce à la politesse, c’est-à-dire penser avant tout à la communauté et non à ses propres intérêts. Et il conclut: «Le Covid nous coûte actuellement beaucoup. Beaucoup de vies, beaucoup d'argent et beaucoup de nerfs. La gentillesse serait gratuite.»