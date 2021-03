Quelque 75 millions de francs, c’est la somme que souhaite investir CMA Immobilier (CMAI), la société qui gère le patrimoine immobilier et les restaurants du groupe du milliardaire tchèque Radovan Vitek, pour racheter et rénover entre 150 et 200 appartements «congelés» sur le Haut-Plateau valaisan, rapporte le quotidien «Le Nouvelliste». Ce néologisme fait référence à des lits encore moins utilisés que des lits froids, souvent hérités sur plusieurs générations par des gens sans lien avec la station, vivant parfois à l’étranger. Une fois rachetés, ils seront destinés à la location touristique, précise la société autrefois dépendante des remontées mécaniques (CMA). Dans le journal valaisan, le directeur de CMAI, Maxime Fournier, explique vouloir proposer appartements, forfaits des remontées mécaniques, restaurants et magasins de sport, chez un même opérateur, dans l’optique d’une station «intégrée».