Vaud – La société n’avait pas pensé à ôter les caméras du vestiaire

«Lors de mon deuxième jour de travail, en voyant ces boules noires au plafond de chaque rangée de casiers, j’ai compris que c’était des caméras de surveillance. Et bien c’est une atteinte à la pudeur! Si l’on ne se sent pas en sécurité quand on se déshabille, c'est grave!»

«Ça n’enregistre pas»

D’après la jeune femme, une autre collaboratrice de l’établissement a demandé des explications à ses supérieurs: «Ça n'enregistre pas, lui a-t-on répondu.» Aude, elle, a en parlé à la société d’intérim qui l’employait et «ils n’ont pas eu l’air plus choqués que ça…».

Consentement obligatoire

«Si ces derniers donnent leur accord, le champ filmé doit être en outre le plus petit possible afin que l’intimité puisse être préservée le plus possible. Et les collaborateurs doivent aussi pouvoir se changer hors du champ des caméras, comme dans des cabines individuelles», poursuit l’avocate.