La marque de chaussures de Federer On cartonne

Présentation de On

On est un fabricant zurichois de chaussures de sport avec des sièges à Zurich, Portland, Berlin, Yokohama et Shanghai. L'entreprise a été fondée par d'anciens sportifs autour du vainqueur de l'Ironman et champion du monde Olivier Bernhard et des ingénieurs. En l'espace de cinq ans, la start-up installée dans un garage de Zollikon (ZH) devient une marque internationale. Depuis 2019, Roger Federer est copropriétaire de On. Même si le montant de son investissement n'a pas été communiqué, certaines sources l'estiment entre 50 et 100 millions de francs.