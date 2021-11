Etude – La sociologie des villes suisses impactée par les autoroutes

Des chercheurs des Universités de Genève et de la Suisse italienne l’ont mis en évidence: les ménages les plus aisés ont profité davantage de la connexion des villes au réseau autoroutier.

Photo d’illustration. AFP

Des chercheurs de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Université de la Suisse italienne (USI) se sont intéressés à l’impact du réseau autoroutier suisse sur l’évolution de la composition des ménages en matière de revenus entre les municipalités en Suisse. Se basant sur les données de 1950 à 2010, ils montrent que l’accessibilité engendrée par une connexion au réseau routier «entraîne des bénéfices importants pour les personnes aisées, mais engendre des coûts indirects pesant de manière disproportionnée sur les personnes aux faibles revenus».

Trois résultats principaux ressortent de leur étude. Le premier est que «la connexion au réseau routier conduit à une meilleure mixité des ménages dans les municipalités. Le nombre de ménages faisant partie des 10% les plus riches de la population (dont le revenu imposable est de plus de 129’500 par an) augmente de 42%, alors que le nombre de ménages se situant au-dessous du revenu imposable médian (gagnant moins de 58’900 CHF par an) n’augmente, lui, que de 5%», constate Frédéric Robert-Nicoud. L’augmentation des ménages aisés s’explique par le fait qu’ils utilisent plus la voiture pour leur déplacement que les ménages modestes.

Deuxièmement, une municipalité reliée au réseau autoroutier devient plus attractive car «son accès à l’emploi, aux commerces et aux activités est amélioré», explique Raphaël Parchet, professeur à l’Institut de recherche économique de l’USI. Cela conduit à une hausse des prix des terrains et de l’immobilier. Conséquence: «le poids de l’augmentation des prix du foncier repose disproportionnellement sur les ménages les plus pauvres, puisqu’ils dépensent environ 40% de leurs revenus pour se loger, contre 15% des revenus pour les ménages les plus aisés», précise le chercheur.