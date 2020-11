Lausanne : La soirée a été calme, sauf une fête qui a été dénoncée

A l’exception d’une fête réunissant près de vingt personnes, la nuit de samedi à dimanche a été calme à Lausanne, selon la police.

Bilan positif

Rassemblements

La mission des policiers: effectuer des contrôles réguliers afin de vérifier si les normes en vigueur, soit l’interdiction des rassemblements de plus de cinq personnes, sont respectées. Lieux visités: le parc Mon Repos, l’esplanade de Montbenon et le Flon, des points de rassemblement habituels des jeunes.

Durant cette période, l’objectif est de chercher l’adhésion et la responsabilisation de la population. «On va à la rencontre des gens, on échange, on rappelle les gestes barrière», a-t-il expliqué. Et l’on avertit qu’une patrouille peut repasser plus tard.