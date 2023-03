Fribourg: la soirée «chinese face» du PLR gruérien passe mal

La jeunesse socialiste fribourgeoise est scandalisée par le comportement de la section gruérienne du PLR. Celle-ci a organisé samedi dernier une fondue chinoise en guise de repas de soutien. Problème: son comité a eu le mauvais goût de se déguiser «en Asiatique» pour l’occasion. Une photo a circulé sur les réseaux sociaux et les critiques ont fusé, jusqu’au retrait de la publication. «Le comportement du PLR est raciste et doit être dénoncé comme tel, s’offusque le parti de gauche auprès de «Blick». Nous dénonçons cette appropriation culturelle faite par le PLR gruérien. C’est un manque flagrant de respect à l’encontre de l’ensemble des membres de la communauté asiatique. Une culture n’est pas un déguisement.»

Aucune intention de blesser

Contactée par nos confrères, la Commission fédérale contre le racisme juge ce comportement inapproprié. «La pratique de Yellowface, sans être absolument identique, partage des similitudes avec la pratique du Blackface, note sa présidente Martine Brunschwig Graf. Les moustaches, les vêtements et les chapeaux utilisés comme déguisement font partie d’un ensemble de clichés et de préjugés qui sont depuis longtemps dénoncés et combattus par les personnes concernées.» De son côté, le président de la section gruérienne du PLR réfute toute intention de blesser. «Nous voulions créer une atmosphère festive, bon enfant, dans le thème de l’Asie, précise Stéphane Baechler. Nous avions mis des nappes rouges, des ballons rouges et dorés… L’idée était simplement de passer un moment convivial, loin de l’image parfois austère et très protocolaire de la politique.» Et l’homme de relever que selon lui, la dénonciation est avant tout une manœuvre politique, en pleine année électorale.