Cinéma : La soirée de gala des 94e Oscars a débuté à Hollywood

La soirée de gala de la 94e édition des Oscars, récompenses suprêmes de l’industrie du cinéma américain, a débuté dimanche à Hollywood, où la cérémonie était de retour sur tapis rouge après un déménagement forcé pour cause de pandémie l’an dernier.

Ce sont les sœurs Serena et Venus Williams, dont les débuts sont retracés dans le film «La Méthode Williams», qui ont donné le coup d’envoi, lançant une performance en direct de Beyoncé depuis un court de tennis de la banlieue de Los Angeles. L’Académie des arts et sciences du cinéma remet au total 23 statuettes dorées au cours de cette soirée où les principaux favoris pour l’Oscar du meilleur long-métrage sont «The Power of the Dog», «CODA» et «Belfast».