Élection présidentielle : La soirée électorale, défi pour les télés américaines

Dans un contexte de défiance croissante envers les médias, les télévisions américaines sont sous pression en vue de la soirée électorale. Par le passé, des erreurs ont déjà eu lieu.

Les chaînes américaines se préparent à une soirée électorale sans précédent et sans doute à rallonge le 3 novembre, compliquée par l’ampleur du vote par correspondance et la défiance croissante envers les médias, avec le risque d’annoncer trop tôt un vainqueur.

Comme à chaque élection, la pression sera sur les «décision desks», équipes de statisticiens et analystes assemblées par chaque grande chaîne et qui alimentent l’antenne d’estimations et de résultats. Longtemps, ces équipes se sont appuyées essentiellement sur les sondages de sortie des urnes pour projeter un vainqueur avec fiabilité.

«Nous sommes prêts à compter pendant des jours, voire des semaines. C’est ce que nous avons fait pour les primaires», annonce Joe Lenski, directeur général d’Edison Research, qui fournit aux chaînes ABC, CBS, NBC et CNN sondages, projections et comptages, matière première de leurs «decision desks».

«Etre transparents»

Vanita Gupta, présidente de l’association de défense des droits humains Leadership Conference on Civil and Human Rights, s’est même publiquement inquiétée que Fox News, chaîne d’information la plus regardée aux États-Unis et à tendance conservatrice, ne cède à l’équipe Trump et n’annonce prématurément une victoire.