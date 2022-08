Football : La soirée historique de Yann Sommer face au Bayern, minute après minute

Avec 19 arrêts contre le tout-puissant Bayern Munich, Yann Sommer a réalisé samedi une performance historique. Voici le déroulé de la soirée du gardien suisse.

Yann Sommer a écœuré les attaquants du Bayern, parade après parade. IMAGO/Sven Simon

Avant-match

La folle soirée de Yann Sommer contre le Bayern a commencé bien avant le début du match. Car en prévision de celui-ci, les réseaux sociaux se sont mis à héberger plusieurs memes anticipant une masterclass de Sommer samedi soir. C’est devenu un comique de répétition pour les fans du Bayern, à chaque fois que Yann Sommer joue contre leur club, il se transformerait en un mur infranchissable.

La réalité est certes plus nuancée, il n’empêche: le portier de la Nati contre l’ogre munichois, c’est huit arrêts en octobre 2021, huit arrêts en août 2021, neuf en mars 2019 ou encore 6 en avril 2018.

18h32

Pas de round d’observation, après 52 secondes Sommer doit déjà sortir un premier arrêt. Et quel arrêt! Le gardien dévie en corner une tête d’Upamecano toute prête à se loger sous la latte. Première parade d’une série interminable.

18h49

Alors que le «shot stopper» helvétique vit un premier quart d’heure plutôt tranquille par rapport à ce qui va suivre, deux militants écologistes tentent de s’accrocher à ses poteaux. À ce moment-là on ne le sait pas encore, mais ce tableau ne sera de loin pas le plus surréaliste de la soirée…

19h04

Après trois arrêts, dont deux sur des pétards mouillés, le dernier rempart de Gladbach doit s’avouer vaincu. Complètement oublié par la défense, Mané n’a plus qu’à pousser le ballon au fond au second poteau. Mais heureusement pour les hommes de Daniel Farke, l’arbitre décide d’annuler le but deux minutes plus tard. Mané était hors-jeu.

19h52

La Sudkürve et Mané n’en croient pas leurs yeux. Sommer vient de sortir une double parade avec les pieds sur le Sénégalais, alors que celui-ci l’a allumé à bout portant. Le but était tout fait, à cela prêt que le natif de Morges y a opposé son véto. La frustration commence à gagner les Bavarois, d’autant plus qu’ils ont encaissé un but de Marcus Thuram juste avant la mi-temps.

19h54

Sané se présente absolument seul face au deuxième homme le plus populaire d’Helvétie, qui une fois de plus, dégoûte le Bayern. Encore un ballon repoussé des pieds par Sommer. Il s’agit là du dixième arrêt du gardien des «Fohlen», ce qui fait entrer le match de Sommer dans le top 1000 des performances comptant le plus d’arrêts depuis que la plateforme spécialisée Sofascore a commencé à collecter les données de match en 2015.

20h06

Record de Bundesliga dépassé! En janvier, Alexander Scholow avait effectué 14 parades, déjà face au Bayern, un record dans l’histoire de la compétition depuis que les statistiques sont collectées. Avec 15 arrêts, Sommer devient donc le «Torhüter» le plus décisif de l’histoire du championnat dans un match.

D’ailleurs, en parlant de records, le Bâlois est devenu samedi le joueur suisse le plus capé de Bundesliga, dépassant les 266 matches de Ciriaco Sforza.

20h13

Cette fois, rien à faire, l’ancien garde-but du FC Bâle doit s’incliner. Sané décroche une frappe en première intention au point de pénalty, Sommer reste coi. 1-1.

20h16

À la 86e minute du match, Sommer réalise son seizième arrêt de la soirée! Depuis 2015, il n’y a eu que 13 matches lors desquels un portier s’est imposé plus de 15 fois devant un attaquant. Dans les hauteurs de l’Allianz Arena, le parcage visiteur scande à n’en plus finir le nom de son sauveur.

20h26

Au bout des six minutes de temps additionnel, le Bayern et Pavard butent une ultime fois sur leur kryptonite. C’est le 19e arrêt pour Sommer, du jamais vu! L’algorithme de la plateforme Sofascore lui attribue la note parfaite pour ce match: 10.

Même note du côté du site spécialisé Whoscored. La dernière fois que le site avait attribué une pareille note à un portier, c’était à un autre Suisse, Marwin Hitz, en 2015.

L’après-match

Sur le bord du terrain, Joe Scally encense son coéquipier lors de l’interview d’après-match. «C’est le meilleur gardien du monde. Ces arrêts, il les montre chaque semaine. Il donne beaucoup de confiance aux défenseurs, à toute l’équipe, parce que nous savons que si quelque chose se passe, il tiendra», s’extasie le latéral droit américain de Gladbach.

Yann Sommer a été le héros de Gladbach face au Bayern. IMAGO/Revierfoto

Le protagoniste de la soirée, lui, la joue modeste. «Il faut beaucoup de facteurs pour qu’une telle chose se produise. En tant que gardien, vous avez vraiment besoin d’être dans un bon jour», raconte-t-il au sujet de ce match rocambolesque.

Dans le même temps, du côté de l’Angleterre, The Independent réitère l’intérêt de Manchester United pour le gardien de la Nati. Quelle soirée!