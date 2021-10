Molondin (VD) – La «soirée meules» soutiendra la ligue contre le cancer du sein

Le tollé connu sur les réseaux en fin de semaine ne semble pas avoir freiné les adeptes. Au contraire: les fêtards sont venus en masse. «Nous avons accueilli au total près de 1000 personnes entre 21h et 4h du matin, c’est un record!» déclare la présidente de la Jeunesse de Molondin-Donneloye, Nelly Pittet, 23 ans. Secrétaire de la société, Yaël Gavillet, 19 ans, se souvient que l’année qui a précédé le Covid, la fête avait rassemblé «300 personnes max».

Traverser la barrière de rösti

Plus tôt dans la soirée, des Genevois avaient appelé le comité pour leur demander «si un transport en navette était organisé». Au-delà d’avoir rassemblé la Suisse romande, la fête a attiré jusque derrière la barrière de rösti. «Il y a eu des Suisses alémaniques. On a même vu une plaque française!» en rajoute Yaël.

Les deux jeunes Molondinoises, qui rappellent que le concept avait été initié il y a huit ans par une femme, veulent faire bon usage du bénéfice récolté. «On en a discuté avec le comité, on s’est dit qu’en ce mois d’octobre rose, ça ferait un joli clin d’œil de soutenir le cancer du sein grâce à la soirée meules», confie Nelly. Cette dernière ne connaît toutefois pas encore la somme exacte qui sera reversée: «Il faut qu’on fasse les comptes et on avisera ensuite.»