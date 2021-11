Armée suisse : La solde des militaires pourrait être revue à la hausse

Après le National, une commission des États veut à son tour adapter la somme journalière versée aux soldats au pouvoir d’achat actuel. La solde n’a pas changé depuis 1987.

Dépenses en plus de 15 millions de francs

Le Conseil fédéral était opposé à ce relèvement. Une telle mesure entraînerait des dépenses supplémentaires d’environ 15 millions de francs par an, avait souligné la ministre de la Défense Viola Amherd. La solde devrait également être adaptée pour les personnes engagées dans la protection civile et le service civil, ce qui représente une dépense annuelle supplémentaire d’environ 5 millions de francs pour la Confédération, les cantons et les établissements d’affectation, avait-elle encore plaidé en vain.

Pour la minorité de la commission, la hausse de la solde devrait être examinée non pas isolément, mais dans le cadre d’un «débat plus large sur la question de l’alimentation en effectifs de l’armée et la protection civile». En outre, la minorité estime que la reconnaissance à l’égard des militaires doit plutôt se traduire par de bonnes conditions-cadres, notamment une instruction moderne. De plus, l’augmentation de la solde aurait, selon elle, une efficacité limitée tout en entraînant des conséquences financières considérables.