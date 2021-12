Berne – La solde des soldats suisses va faire un bond

13,5 millions de coûts supplémentaires

Les opposants à la hausse ont évoqué des conséquences financières considérables pour l’armée et les cantons, comme l’a relevé Hans Wicki (PLR/NW). De plus, la solde devra être adaptée aussi pour les personnes engagées dans la protection civile et le service civil. En tout, il faudra compter 13,5 millions de francs supplémentaires par an, a regretté la ministre de la Défense Viola Amherd. En vain.