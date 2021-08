Covid à Genève : Non-vaccinés hospitalisés: Poggia veut les faire passer à la caisse

Le magistrat chargé de la Santé propose que ceux qui refusent le vaccin paient en partie les coûts de leur hospitalisation, s’ils sont atteints du virus.

Mauro Poggia, conseiller d'Etat (MCG), en charge du Département de la sécurité, de la population et de la santé.

Le conseiller d’Etat genevois chargé de la Santé, Mauro Poggia, durcit le ton à l’égard de celles et ceux qui ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19. Il souhaite que ces personnes passent à la caisse, si elles sont hospitalisées ou en incapacité de travail en raison d’une infection au virus. «La solidarité à l’égard des non-vaccinés a ses limites», a-t-il déclaré vendredi soir sur le plateau de Léman Bleu .

Il faut assumer, selon Poggia

Soulignant qu’au bout du lac, 90% des hospitalisés Covid-19 n’étaient pas vaccinés au moment de leur admission, le magistrat a estimé que les réfractaires devaient assumer le risque pris en leur âme et conscience. Selon lui, ils devraient donc participer aux coûts engendrés pour leur prise en charge, s’ils étaient atteints du Covid. «Les personnes qui ont fait l’effort - et encore l’effort est modeste - de se faire vacciner n’ont pas envie de supporter les conséquences des choix que d’autres font. Notre économie non plus.»