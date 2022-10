Suisse: La solidarité avec les réfugiés ukrainiens persiste

Interviewé par la «NZZ am Sonntag», Eduard Gnesa, expert en migration, ne croit pas que notre système d’asile suisse soit condamné à l’effondrement. Pour faire face à l’accueil accru de réfugiés ukrainiens prévisible pour l’hiver, il s’attend à ce que l’armée soit davantage mise à contribution, car on manque déjà de lits. Il se pourrait également qu’on doive monter des tentes pour les accueillir. «L’important est que les gens soient logés et encadrés», souligne l’ancien directeur de l'Office fédéral des migrations. Eduard Gnesa note encore que «plus la guerre dure, plus les gens ont tendance à rester chez nous». Dès lors, à l’avenir, il faudra se préparer à ce que les réfugiés soient plus souvent utilisés comme arme: «Cela fait d’ailleurs aussi partie de la stratégie de Poutine. Il veut déstabiliser l’Europe avec les réfugiés.» Il relève encore que, à l’avenir, l’accueil des réfugiés sera également marqué par la prise en charge des réfugiés climatiques, qui ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention de Genève, soit des personnes persécutées ou menacées politiquement.