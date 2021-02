Cette auberge offre un accueil de jour et de nuit aux sans-abri.

Un hébergement, de l’écoute, de l’accueil, à boire et à manger… Dans les murs du Gîte du Passant, auberge de jeunesse que Caritas occupe provisoirement jusqu’en mars prochain, une trentaine de sans-abri ont un endroit pour passer l’hiver au chaud sans débourser le moindre centime. En cette période chamboulée par la crise sanitaire, les Yverdonnois se montrent particulièrement généreux envers ces personnes en butte aux vents contraires de la vie. Surtout, ils ont entendu l’appel à la solidarité de Caritas .

«Tous les jours, des gens viennent offrir des habits, des pots de confiture ou des gâteaux. Je n’avais encore jamais vu une solidarité d’une telle ampleur», salue Cyril Maillefer, responsable de l’hébergement d’urgence chez Caritas Vaud. «Il y a plus de fragilité et de précarité mais il y a aussi plus de générosité», constate-t-il. Pour Fabienne*, une Yverdonnoise qui prépare souvent des cakes pour les nouveaux pensionnaires de l’auberge, il s’agit d’un «geste normal».