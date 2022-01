Suisse : «La solidarité sociale est tombée à un niveau historiquement bas»

Le dernier Baromètre de l’espoir montre que les Suisses ont été moins solidaires en 2021. Les mesures de lutte contre le coronavirus et la vaccination ont conduit à une division.

L’Université de Saint-Gall a publié le Baromètre de l’espoir 2022, réalisé en collaboration avec Swissfuture et la Swippa. Le rapport montre qu’en 2021 et ce «par rapport à 2020, les Suisses sont tout aussi satisfaits de leur vie mais nettement mois satisfaits de la politique, des tendances sociales et de l’incapacité à gérer la pandémie».