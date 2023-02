Méthadone en Suisse: La solution à la pénurie ne viendra pas de l’étranger

Le médicament ne peut temporairement plus être délivré et des patients en pâtissent.

Depuis le mois de décembre, le numéro un suisse de la production de méthadone, Amino AG, ne peut plus commercialiser son produit, l’institut Swissmedic lui ayant retiré sa licence. On craignait une pénurie qui mettrait en danger les patients traités à la méthadone comme substitut à l’héroïne et on lorgnait sur les importations pour combler les manques. Trois mois plus tard, alors que des patients sont déjà affectés (lire encadré), la situation ne se débloque pas.

En effet, le recours à des importations a du plomb dans l’aile. En janvier, la Société suisse de médecine des addictions (SSAM) disait être en discussions pour importer des médicaments. Or ce mardi Swissmedic, chargé de les autoriser, indique que «jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucune demande d’importation individuelle en rapport avec la situation de l’approvisionnement». La méthadone est régie par la loi sur les stupéfiants et chaque importation doit être approuvée par Swissmedic, qui disait d’ailleurs se tenir prêt à traiter les demandes en priorité.

Or, finalement, les praticiens se tournent vers des solutions en Suisse. Le numéro deux du marché, Streuli Pharma AG, dont on disait à l’époque qu’il n’aurait pas les capacités à combler la pénurie, notamment parce que son produit est différent de celui qui manque aujourd’hui, va être mis à contribution. Dès la fin du mois de février, il pourra livrer des préparations de capsules «dans les quantités et dosages nécessaires». Ce type de fabrication de secours peut aussi être réalisé par certains pharmaciens, mais au prix de travail supplémentaire et pas suffisamment là non plus pour combler les manques.