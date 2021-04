Conseil de sécurité de l’ONU : La Somalie priée de sortir de «l’impasse» électorale

Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé mercredi les autorités somaliennes à résoudre au plus vite «l’impasse actuelle» liée au processus électoral, en réclamant à nouveau «des élections inclusives le plus tôt possible», à l’issue d’une réunion à huis clos convoquée en urgence.

Getty Images via AFP

Mohamed Abdullahi Mohamed à New York le 29 septembre 2019.

Dans une déclaration rédigée par le Royaume-Uni et adoptée à l’unanimité des 15 membres du Conseil, ce dernier s’est déclaré «préoccupé par l’impasse actuelle». Il demande aux «dirigeants somaliens de se réunir le plus tôt possible pour résoudre les questions en suspens sur la base de l’accord du 17 septembre» sur un processus électoral.