Espace : La sonde américaine Osiris-Rex a touché l’astéroïde Bennu

Mission accomplie pour la Nasa: plus de quatre ans après son lancement, la sonde Osiris-Rex est entrée mardi en contact avec l’astéroïde Bennu dont elle devait prélever un échantillon de particules.

Après avoir rejeté de l’azote comprimé contre la surface de Bennu, le bras de la sonde était censé recueillir les particules de moins de 2 centimètres de diamètre soulevées par le souffle. Le but était d’accumuler pendant ces quelques secondes au moins 60 grammes, ce qui en ferait le plus grand échantillon extraterrestre prélevé depuis les missions lunaires Apollo.

Aucune image

Dans les prochaines heures et les prochains jours, de nombreuses données et images seront envoyées et donneront une indication de la réussite ou non de l’échantillonnage. Il est possible que le bras de la sonde n’ait pas pu se poser sur une surface plane et aspirer des poussières, par exemple si elle est tombée sur un gros rocher. En cas d’échec, une autre tentative pourrait être décidée, sur un autre site, en janvier.