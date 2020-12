Espace : La sonde chinoise a quitté la Lune pour rentrer sur Terre

Chang’e 5 est en route pour regagner la Terre. La sonde a réalisé la première tentative pour ramener des échantillons lunaires depuis plus de 40 ans.

Si le retour sur Terre de la sonde Chang’e 5 se déroule sans encombre, la Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons, après les Etats-Unis et l’ex-URSS.

La sonde chinoise Chang’e 5 a quitté jeudi la surface de la Lune pour regagner la Terre, première tentative de ramener des échantillons lunaires depuis plus de 40 ans.

Un module transportant les échantillons a activé un moteur de 3000 tonnes de poussée pour se mettre sur orbite après un vol de six minutes, a indiqué l’agence spatiale nationale. Les roches ont tout d’abord été placées dans un module de remontée. Elles devront ensuite être transvasées dans une «capsule de retour», qui effectuera le voyage vers la planète bleue.

Si le retour sur Terre se déroule sans encombre, la Chine deviendra le troisième pays à en rapporter des échantillons, après les Etats-Unis et l’ex-URSS. La dernière tentative était soviétique, avec la mission inhabitée Luna 24 menée avec succès en 1976.

Soulignant le haut niveau de technicité de l’opération, la télévision publique chinoise CCTV a décrit Chang’e 5 comme l’une des opérations «les plus compliquées et les plus délicates» du programme spatial national.