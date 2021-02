Première des trois missions sur Mars

La sonde «Hope» des Emirats arabes unis devrait atteindre l’orbite de Mars mardi, ce qui en fera la première à arriver des trois missions programmées pour février sur la planète rouge. La Chine et les Etats-Unis ont aussi lancé des missions vers cette planète en juillet, profitant de la période où la Terre et Mars sont les plus proches.

En cas de succès à se placer en orbite, les Emiratis deviendront les cinquièmes à atteindre Mars – une entreprise qui devrait marquer le 50e anniversaire de l’unification des émirats du pays – et les Chinois les sixièmes le lendemain. Seuls les Etats-Unis, l’Inde, l’ex-Union soviétique et l’Agence spatiale européenne ont réussi à atteindre la planète rouge par le passé.

Tianwen-1 a déjà envoyé sa première image de Mars: une photo en noir et blanc qui montre des caractéristiques géologiques, notamment le cratère de Schiaparelli et les Valles Marineris, une vaste étendue de canyons. Le Tianwen-1 de cinq tonnes comprend un orbiteur, un atterrisseur et un rover à énergie solaire qui, pendant trois mois, étudiera le sol et l’atmosphère de la planète, prendra des photos, dressera des cartes et recherchera des signes de vie. La Chine espère faire atterrir le rover de 240 kilos en mai dans Utopia, un bassin de Mars. Son orbiteur durera une année martienne.