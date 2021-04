Comme à l’époque de Fauve, les membres de Magenta ne dévoilent pas leur visage. Motion Studio

Le disque du quatuor était très attendu après la sortie remarquée de l’EP «Long feu» en juin 2020. Il ne déçoit pas avec ses morceaux, aux sonorités électroniques des nineties et chantés en français, taillés aussi bien pour cartonner en radio que pour mettre le feu en concert. Coup de fil avec l’un des membres de Magenta.

Quelques heures avant la sortie de l’album, vous avez dévoilé un minifilm surprise sur YouTube. Pourquoi?

Notre musique est très corporelle. On la crée pour faire des live et faire bouger les gens, ce que l’on n’a pas pu faire jusqu’alors à cause de la pandémie. Cette vidéo, une fiction autour d’un concert fantasmé dans la gare de Magenta à Paris, permet de comprendre ainsi le travail du groupe dans son intégralité.

Vos titres, bien qu’electro, sont très chaleureux.

On a utilisé volontairement des machines des années 1990 et non pas des ordinateurs. Ce matériel d’époque vit et fait plein d’erreurs, les ondes ne sont pas deux fois les mêmes. Il livre une electro humaine et chaude qui nous touche.

Comment procédez-vous pour créer vos chansons?

On commence toujours par travailler sur la musique, que l’on désire hypnotique ou qui provoque la transe. Ce n’est qu’ensuite que l’on pose nos textes dessus. Nos paroles souvent dures sont ainsi portées par des sonorités libéra­trices. Ce mélange, qui donne une sorte de légèreté à l’ensemble quel que soit le propos, nous plaît beaucoup.

Dans la chanson «Faux», vous exposez vos doutes.