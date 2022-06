soirée d’entreprise à Zurich : Marche sur des braises: «Personne n’a été forcé de le faire»

Treize participants à une marche sur des braises lors d’une sortie de boîte ont dû être hospitalisés. L’entreprise impliquée s’explique.

L’expérience menée dans le cadre d’un événement interne à une entreprise a tourné au vinaigre pour 25 participants, mardi soir, sur la presqu’île d’Au dans le canton de Zurich. Une marche sur des braises était organisée pour les collaborateurs les plus téméraires. Mais pour une raison que l’enquête de police devra déterminer – le tapis de braises était-il mal préparé? Les participants marchaient-ils trop lentement? – 25 personnes se sont brûlé les pieds, dont treize ont dû être hospitalisées, entraînant l’intervention de nombreux secours.

Alors que la police a ouvert une enquête, davantage d’informations sur les circonstances de l’événement ont émergé dans les médias mercredi. On a appris par exemple que les participants étaient des employés de l’entreprise Goldbach, filiale de TX Group dont fait aussi partie «20 Minutes» et avait pour nom «Hot Feet» (les pieds chauds). Selon «20 Minuten», l’événement était présenté comme adapté à ceux «qui ne veulent pas bavarder, apprendre et se préparer longtemps - mais à ceux qui veulent aller droit au but». Le coût de participation était d’environ 170 francs par personne.