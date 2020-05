Cinéma

La sortie de «Kaamelott» reportée en novembre

Les fans de la série «Kaamelott» devront patienter: son adaptation sur grand écran sortira quatre mois plus tard que prévu.

Patatras! SND, distributeur du film, vient d’annoncer dans un communiqué que «Kaamelott – Premier volet» est reporté au 25 novembre 2020, «afin de garantir son accessibilité à tous les publics et la meilleure expérience collective possible». Le distributeur ajoute: «Alexandre Astier et SND restent impatients de pouvoir présenter au public ce film tourné en 70 mm et résolument conçu pour les salles de cinéma.»