La sortie du docu consacré à Kanye retardée?

Netflix : La sortie du docu consacré à Kanye pourrait être retardée

L’artiste exige un droit de regard sur le montage final de «jeen-yuhs: La trilogie Kanye West». Pour le moment, Netflix n’a pas répondu à sa demande.

Les fans de Ye vont peut-être devoir patienter plus longtemps que prévu avant de découvrir la série documentaire en trois épisodes que lui ont consacrée les réalisateurs Coodie & Chike , qui l’ont présentée dimanche 23 janvier 2022 au Festival du film de Sundance. Prévue pour le 16 février 2022, la mise en ligne de «jeen-yuhs: La trilogie Kanye West» risque bien d’être retardée à cause du rappeur.

Celui qui est suspect dans une affaire d’agression a en effet exigé d’avoir accès au montage de la série avant qu’elle soit montrée au public. Sur Instagram, le rappeur et voisin de Kim Kardashian a été très clair: «Je vais le dire gentiment une dernière fois. Je dois avoir un droit de regard sur le montage final et approuver ce docu avant sa sortie sur Netflix. Ouvrez la salle de montage immédiatement afin que je puisse contrôler ma propre image. Merci d’avance.»

Quelques jours avant le post de l’artiste de 44 ans, les réalisateurs avaient pourtant assuré dans une interview accordée à «Variety» que Ye leur faisait entièrement confiance. «Il n’a aucun contrôle sur le docu», ont-ils assuré. De plus, ont-ils ajouté à indiwire.com, le rappeur n’a même pas encore vu «jeen-yuhs: La trilogie Kanye West». «Son équipe l’a regardé et je crois qu’ils lui ont montré quelque chose, mais je n’en suis pas sûr», a dit Coodie. Selon le réalisateur, même si Kanye n’aime pas ce qui est montré dans la série documentaire, il s’agit tout de même de son histoire: «Nous devons être fidèles à cette histoire et nous ne pouvons rien édulcorer. Chacun se fera sa propre opinion.»