Covid en Suisse : La souche mutante se répand: 46 cas déjà confirmés en laboratoire

Le nombre d’occurrences du nouveau variant parmi l’échantillon de tests analysés grimpe. Vaud et Genève sont, a priori, les cantons les plus concernés.

Mardi, l’OFSP indiquait lors de sa conférence de presse que 28 cas des nouveaux variants originaires du Royaume-Uni et d’Afrique du Sud avaient été répertoriés en Suisse. Deux jours plus tard, le chiffre avait presque doublé pour s’établir à 46, comme le relève « 24 heures », relayant une information de Keystone-ATS.

À noter toutefois que les tests en laboratoire pour détecter ces nouvelles souches ont été intensifiés ces derniers jours. Pour autant, ce n’est qu’une fraction des prélèvements réalisés lors des tests de dépistage qui sont envoyés dans les labos pour analyse plus poussée, et le nombre de cas de contaminations par ces nouvelles souches est forcément plus élevé.

L’OFSP indique que c’est le canton de Vaud qui a détecté le plus de cas (12), suivi par Genève (10) et Zurich (7) et le Valais (6). Le total s’élève à 46 avec des occurrences dans dix cantons et au Liechtenstein. Là aussi, la prudence s’impose pour intérpréter les chiffres. Plus grand est l’échantillon de tests analysés, plus grande est la probabilité de détecter les nouvelles souches.