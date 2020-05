La soupe à la grimace pour les restaurants qui ont rouvert

Rédiger un nouveau commentaire

GastroVaud se trompe en pensant que rapprocher les tables va augmenter le nombre de clients. Ce qui fait fuir c'est l'ennui, le manque de convivialité et les prix des consommations parce que nous avons tous moins d'argent à consacrer à ce loisir là et que nos lendemains sont tout simplement incertains ...

Team Baladin 24.05.2020 à 10:23

2020 année pique-nique et popote à la maison.......économies, prudence sanitaire quand on sait pas ou on va, on va tout doux c'est la vie...