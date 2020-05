Archéologie

La souris a profité de l'homme pour conquérir le monde

Selon une étude, les premières occupations sédentaires humaines il y a environ 15'000 ans ont créé un environnement propice à ce rongeur.

Plus de 800 restes osseux du petit rongeur issus de 43 sites archéologiques du Proche-Orient et du sud-est de l'Europe, de l'Iran à la Grèce, ont fait l'objet d'analyses morphométriques (qui permettent de reproduire la forme), génétiques, et de datation radiocarbone. Ils remontent à une période entre il y a 40'000 ans et 3000 ans.