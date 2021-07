Tour de France - La spectatrice à la pancarte jugée en octobre pour sa «bêtise»

Tour de France : La spectatrice à la pancarte devant la justice pour sa «bêtise»

La femme qui a provoqué une chute collective lors de la 1re étape du Tour de France comparaîtra à l’audience du tribunal correctionnel de Brest.

«Mise en danger d’autrui»

La jeune femme s’était rendue, en compagnie de son compagnon, mercredi à la mi-journée à la gendarmerie de Landerneau, chargée de l’enquête, ne supportant plus la pression médiatique autour de cette affaire. Elle avait dans la foulée été placée en garde à vue . Celle-ci avait été prolongée jeudi afin notamment de poursuivre les investigations sur «les aspects médico-légaux», certains coureurs blessés ayant poursuivi la course, avait expliqué le procureur de la République de Brest.

Légèrement blessée dans la collision

Samedi, lors de la première étape du Tour, la spectatrice agitait une pancarte en tournant le dos au sens de la course. Elle a été percutée par le peloton, provoquant la chute de nombreux coureurs à 45 km de l’arrivée. Plusieurs cyclistes ont été blessés et ont dû abandonner l’épreuve à la suite de l’accident. Un appel à témoins avait été lancé dans la soirée pour la retrouver.

Sur la pancarte de la femme, qui apparaissait sur les images télévisées de la course vêtue d’un ciré jaune et portant une casquette verte, on pouvait lire «Allez opi-omi!», ce qui signifie en allemand «Allez papy-mamie!», laissant penser dans un premier temps qu’elle était allemande. Il s’agissait «d’un message affectueux à l’attention de ses grands-parents, spectateurs inconditionnels et assidus du Tour de France», a expliqué jeudi Camille Miansoni, précisant que sa grand-mère était d’origine allemande.