Le Préposé fédéral s’inquiète : «La sphère privée est une notion de plus en plus dévaluée»

Le surveillant de la protection des données s’alarme face aux tentatives étatiques de restreindre le droit à l’anonymat et au chiffrement des services de messagerie.

Contrairement à ce que pensent certains États, on ne commet pas d’abus de liberté quand on cherche à échanger de façon privée sur internet. Mardi, Adrian Lobsiger, le préposé fédéral à la protection des données, publiait son rapport annuel et faisait part de ses grandes inquiétudes.